Am Standort Frankenthal des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer AG (KBA) könnten aufgrund eines Programms, mit dem das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit stärken will, „zwischen zehn und 15“ Arbeitsplätzen wegfallen. Das hat die KBA-Pressestelle in Würzburg am Dienstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Das pfälzische Werk hat noch 130 Beschäftigte. 92 davon arbeiten für die Tochtergesellschaft Albert-Frankenthal GmbH, die vor allem Druckwalzen herstellt. Allein auf diese Gesellschaft beziehen sich nach Unternehmensangaben die aktuellen Pläne. Die daneben noch früher in Frankenthal bestehende Koenig & Bauer FT Engineering GmbH ist bereits Ende 2018 rechtlich in die Koenig & Bauer Digital und Webfed AG (Würzburg) eingegliedert worden; sie beschäftigt am pfälzischen Standort 38 Mitarbeiter.

Der KBA-Konzern hatte Ende Juli für das zweite Quartal einen Auftragsrückgang von knapp 30 Prozent gemeldet. „Negative Auswirkungen“ der Covid-19-Pandemie werden auch für das zweite Halbjahr erwartet. Das Unternehmen will sich noch stärker auf den Wachstumsmarkt Verpackungsdruck konzentrieren und seine Kosten- und Personalstrukturen anpassen. Kurz- und mittelfristig sei der Abbau von insgesamt 700 bis 900 Arbeitsplätzen vorgesehen, hieß es dazu am Dienstag.