Giorgina Kazungu-Haß (44), Landtagsabgeordnete aus Neustadt, legt ihr Landtagsmandat Ende August nieder, um wieder in den Schuldienst zu wechseln. Das teilte die SPD-Fraktion des Landtags in Mainz am Mittwoch mit. Nachfolger wird der Neustadter Kommunalpolitiker Claus Schick (53), der seit 13 Jahren Ortsvorsteher im Stadtteil Lachen-Speyerdorf ist. Kazungu-Haß gehörte dem Landtag seit 2016 an, sie war zuletzt Vorsitzende des Bildungsausschusses des Landtags, außerdem war sie Sprecherin der Fraktion für Integrations- und Migrationspolitik. Alltagsrassismus war ein Thema, zu dem die Tochter eines kenianischen Vaters und einer deutschen Mutter auch aus eigener Erfahrung immer wieder im Plenum gesprochen hat. Nach Angaben der Fraktion geht Kazungu-Haß, die verheiratet ist und vier Kinder hat, zurück in den Schuldienst. Sie ist Lehrerin für Deutsch und evangelische Religion und war vor ihrer Wahl in den Landtag Konrektorin an der IGS in Frankenthal.