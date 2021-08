In Rheinland-Pfalz musste bislang praktisch kein Corona-Impfstoff wegen Ablauf der Mindesthaltbarkeit vernichtet werden. Grund dafür sei, dass sich die Versorgung der Impfzentren an deren Bedarf orientiere, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Wegen Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums hätten bisher nur 200 Impfdosen des Astrazeneca-Impfstoffs im August aus dem Verkehr gezogen müssen. Hinzu kommen den Angaben zufolge im August 490 Impfdosen des Impfstoffs von Johnson&Johnson, die abgelaufen und verfallen sind. Grund dafür sei eine Unterbrechung der Kühlkette bei der Anlieferung durch den Bund.

Bei einer andauernden Anlieferung im tiefgekühlten Zustand (-25 bis -15 Grad) liege die Haltbarkeit dieses Impfstoffs bei zwei bis drei Jahre, erklärte das Ministerium. „Allerdings kamen die betroffenen Chargen lediglich mit einer Kühlung von 2 bis 8 Grad bei uns an“, teilte der Sprecher mit. Daher habe sich die Haltbarkeit auf drei Monate verkürzt.

Auch im Saarland ist bislang nur in wenigen Einzelfällen Impfstoff vernichtet worden. „Wenn es mal zu Verschmutzungen gekommen ist oder was kaputt gegangen ist“, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Saarbrücken zur Erklärung. Allerdings liegen derzeit 6000 Dosen Astrazeneca „zentral weggelegt“ auf Lager, deren Verfallsdatum Ende Juli abgelaufen ist. Dieser Impfstoff solle aber zunächst nicht vernichtet, sondern noch aufbewahrt werden.

Diese 6000 Dosen seien zum Großteil für Zweitimpfungen im Rahmen von Sonderimpfaktionen eingeplant gewesen. Doch als dann die Empfehlung von Experten für sogenannte Kreuzimpfungen kam, sei für die Zweitimpfung dann der Impfstoff von Biontech und Moderna gefragt gewesen. „Vorher war es beim Impfstoff immer so, dass es aufgegangen ist“, sagte der Sprecher.