Sebastian Vettel hielt eine Laudatio auf seinen Herzensverein - und er kam ein wenig ins Stocken. Die Frankfurter Eintracht ist am Sonntagabend in Baden-Baden zur Mannschaft des Jahres gekürt worden. Im Mai hatte das Team die Europa League gewonnen, zur Verleihung ins Kurhaus kam aber nur Präsident Peter Fischer. „Wir haben ein Gänsehaut-Abo nach Deutschland geschickt“, sagte er. Zweiter wurde die 4x100-Meter-Staffel der Damen, die WM-Bronze und EM-Gold gewann. Dritter wurde die Frauen-Nationalmannschaft im Fußball, die im Sommer Vize-Europameister wurde und in Mannschaftsstärke nach Baden-Baden kam. „Fußball ist für alle da, das wollen wir zeigen“, sagte Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

In den Einzelkategorien siegten beim Journalisten-Votum Zehnkämpfer Niklas Kaul und Sprinterin Gina Lückenkemper. Beide wurden im Sommer in München Europameister. „Ich habe nicht nur Gänsehaut, sondern sofort auch wieder einen Puls von über 180“, sagte Lückenkemper auf der Bühne im Bénazetsaal des Kurhauses, der nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen wieder mit gut 500 Gästen bestens gefüllt war. Nur die Eintracht-Profis hatten offenbar keine Zeit. Torwart Kevin Trapp und Trainer Oliver Glasner sendeten Videobotschaften.