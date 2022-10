Supermarkt Kette Kaufland verkauft rechtsradikale Bücher in ihrem Online-Shop. In die Kritik geraten ist Kaufland für den Verkauf von „Mein Kampf“ von Adolf Hitler. Inzwischen ist das Buch in ihrem Online-Shop nicht mehr zu finden. Trotzdem lässt Kaufland Bücher von rechtsradikalen Autoren, wie das Putin-Porträt von Alexander Dugin, im Sortiment.

Der Einzelhandels-Kette wird vorgeworfen, linksextreme Produkte aus dem Sortiment zu nehmen und rechtsextreme Literatur anzubieten, wie das ZDF am Sonntag berichtete.

Viele User sprechen von Doppelmoral: Produkte mit Antifa Logo werden entfernt, während Bücher von rechrsradikalen Autoren weiter verkauft werden.

Kaufland nimmt auf Twitter Stellung zu der Kritik: „(...) Wir bei Kaufland lehnen extreme Meinungen ab. Sie sind schädlich für den Diskurs und schädlich für die Demokratie.“ Das Unternehmen verbannt extreme Produkte dort, wo sie es können, schreibt Kaufland.