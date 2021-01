Zum 1. Februar übernimmt Kaufland den Real-Markt in Germersheim in der Mainzer Straße. Das teilt das Unternehmen mit. Die rund 100 Real-Mitarbeiter erhalten nach Angaben der Schwarz-Gruppe eine neue berufliche Perspektive. Am Montag, 1. und Dienstag, 2. Februar bleibt der Markt laut Kaufland geschlossen. Bereits am Mittwoch, 3. Februar, können Kunden bei Kaufland in der Mainzer Straße einkaufen. In den folgenden Wochen wird der Markt entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut und modernisiert. Die Maßnahmen werden bei laufendem Betrieb durchgeführt, so dass die Kunden auch während dieser Zeit wie gewohnt einkaufen können.

