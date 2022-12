Sobald die Außentemperatur gegen Null sinkt, beginnt für die Straßenreinigung des Wirtschaftsbetriebs (WBL) der Winterdienst. Wichtige Zufahrtsstraßen, Brücken sowie Gehwege werden bei drohender Glatteisgefahr gestreut und – falls nötig – von Schnee und Matsch befreit. 570 Straßenkilometer müssen die Mitarbeiter im Auge behalten. Wie sie das anstellen, lesen Sie hier.

Wegen gemeinschaftlichen schweren Raubs in Verbindung mit Körperverletzung hat das Amtsgericht einen 28-jährigen Frankenthaler zu vier Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Sein Komplize, ein 25-jährigen Lambrechter, kam mit einer Bewährungsstrafe davon. Die Urteile sind das Ergebnis eines Deals der Juristen.

Mit Peter Bödeker hat sich „Das Herz Speyers" erneut in die Diskussion um die Zukunft der Kaufhof-Filiale in der Domstadt eingeschaltet. Er widerspricht einem Wirtschaftsexperten und sieht den Standort sehr wohl als Top-Lage an.

Angrenzend an das Gelände der Bundesgartenschau (Buga) wächst auf dem ehemaligen Kasernenareal Spinelli in Mannheim in atemberaubendem Tempo ein 20 Hektar großes Wohngebiet heran. Geplant ist, schon zur Eröffnung der Buga im April ein Modellquartier für nachhaltiges Bauen und Wohnen präsentieren zu können. Besucher wie künftige Bewohner erwartet dabei einiges.

Wenn für ein paar Tage lang das Licht ausgeht, will die Verbandsgemeinde Maxdorf gerüstet sein. Darum hat die Verwaltung per Eilentscheidung Lebensmittel gekauft und auch andere Anschaffungen getätigt.