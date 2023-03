Neues vom Kaufhof-Abriss

In der Landauer Kaufhof-Baugrube liegen bereits rund 4000 Tonnen Aushub zum Abtransport bereit. Was passiert mit dem Material?

Ordnung halten nach System

Melanie Wingerter hat sich so organisiert, dass das Ordnunghalten ein Selbstläufer ist. Wieso die Offenbacherin auch in fremden Kleiderschränken, Arbeitszimmer und Co. mit anpackt.

Gaumengenuss mit Blick aufs Elsass

Nach rund einem halben Jahr Schließung hat das Restaurant Deutsches Weintor in Schweigen-Rechtenbach neue Pächter. Das Paar aus Heidelberg hat sich einiges vorgenommen.

Aus Schlamm werde Strom

Mithilfe einer Faulungsanlage soll in Billigheim-Ingenheim aus Klärschlamm Strom gewonnen werden. Wie funktioniert das?

Dürfen Gefahrstoffe in Reinform gelagert werden?

Einer seiner seltenen Außeneinsätze führte den Petitionsausschuss des Bundestages ins US-Depot, wo nicht nur Gefahrstofflager besichtigt wurden. Antworten auf zentrale Fragen, die noch offen sind, könnten bundesweite Auswirkungen haben.