Der Baldauf-Sturz: Was hinter den Kulissen geschah

Ein gesichtswahrender Rückzug hätte es werden sollen, als Christian Baldauf der CDU-Landtagsfraktion am Mittwochabend seinen Rückzug vom Chefposten verkündete. Doch das ist gründlich gescheitert. Mittlerweile lässt sich besser erkennen, wie es dazu kam – und wie viele Parteifreunde den Pfälzer loswerden wollten. Zum Artikel

Tödliche Schüsse auf kurdische Aktivisten In der Pariser Innenstadt werden drei Menschen erschossen, weitere werden verletzt. Der mutmaßliche Täter ist der Polizei wegen vorheriger Mordversuche aus rassistischen Motiven bekannt. Zum Artikel Speyer: Kaufhof-Übernahme geplatzt Die Zukunft des letzten deutschen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof ist ungewisser denn je. In Speyer hofft man weiter auf eine Lösung. Zum Artikel