Lucas Cordalis, Ehemann des Ludwigshafener TV-Promis Daniela Katzenberger, nimmt vorerst nicht am RTL-Dschungelcamp teil. Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, war ein PCR-Test nach der Einreise des Sängers in Südafrika positiv. Cordalis gehe es gut. Ob der 54-Jährige nach überstandener Erkrankung ins Camp nachkomme, stehe noch nicht fest.

Das Dschungelcamp startet am Freitag. Mit dabei sind auch Designer und Wahl-Pfälzer Harald Glööckler sowie Manuel Flickinger aus Limburgerhof, bekannt geworden unter anderem durch die Gay-Datingshow „Prince Charming“.