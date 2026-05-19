An der K44 zwischen Herxheim und Hatzenbühl sind drei Katzen in einer Transportbox ausgesetzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden ihr die Tiere gegen 20.30 Uhr gemeldet. Die Beamten übergaben die Katzen an die Berufstierrettung Rhein-Neckar, die sie in ein Tierheim brachte. Wer die Katzen ausgesetzt hat, ist unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich per Telefon 06341 287-0 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.