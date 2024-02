Zusätzliche Helfer bei Notfällen gewinnen und dadurch womöglich die entscheidenden Sekunden rausholen, die am Ende Leben retten – das ist der Grundgedanke der Katretter-App, die am 31. Oktober 2023 für den Bereich der Einsatzleitstelle Ludwigshafen eingeführt wurde. Dazu gehören die Stadt Ludwigshafen, der Rhein-Pfalz-Kreis, der Kreis Bad Dürkheim, die Städte Speyer, Frankenthal und Neustadt. Und schon jetzt sprechen die Verantwortlichen von einer Erfolgsgeschichte. Roman Strauß von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen berichtet nach einem Vierteljahr von knapp 700 Anmeldungen, davon etwa 200 im Rhein-Pfalz-Kreis. Noch Nachholbedarf gebe es zum Beispiel im Lambrechter Tal. Rund 560 Einsätze habe es gegeben, bei denen Ersthelfer über die App alarmiert wurden. In 71 Prozent der Fälle seien sie auch zum Einsatz gekommen. „Alarmiert werden sie, wenn es um bewusstlose Personen oder um Wiederbelebung geht“, erläuterte Strauß. Die Voraussetzung, dass man sich als Ersthelfer über die App registrieren kann, ist ein erfolgreich absolvierter Erste-Hilfe-Kurs.