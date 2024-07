Die Thüringer Spitzenkandidatin des Bündnisses Sahra Wagenknecht, Katja Wolf, ist überzeugt, dass viele AfD-Anhänger noch überzeugt werden könnten, andere Parteien zu wählen. In einem Interview mit der RHEINPFALZ am SONNTAG sagte sie: „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass in Thüringen nicht 30 oder gar 40 Prozent der Leute rechtsradikal sind und (AfD-Chef Björn) Höcke gut finden.“ Gleichzeitig sei sie sich sicher, „dass mindestens 40 Prozent der Thüringer von der Politik enttäuscht sind“. Diesen Menschen wolle sie „eine demokratische Alternative bieten“, so die langjährige Eisenacher Oberbürgermeisterin, die von den Linken zum neuen Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewechselt ist. Am 1. September wählt Thüringen einen neuen Landtag. In den Umfragen rangiert die AfD vor der CDU und dem BSW, das zuletzt auf 21 Prozent Zustimmung kam.

Das komplette Interview mit Katja Wolf in der RHEINPFALZ am SONNTAG lesen Sie hier