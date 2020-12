Am Dienstag hat die Bistums-Zentrale in Speyer ein Machtwort gesprochen: Im Bistum Speyer wird es vom 27. Dezember bis zum 10. Januar keine öffentlichen Gottesdienste geben. An den Gottesdiensten über Weihnachten wird aber grundsätzlich festgehalten.

Die Evangelische Kirche der Pfalz verzichtet dagegen auf generelle Absagen. Generelle Absagen von Gottesdiensten würden der besonderen Situation vor Ort nicht gerecht. Schließlich seien die räumlichen Verhältnisse und das Infektionsgeschehen in den Kirchengemeinden der pfälzischen Landeskirche sehr unterschiedlich.

