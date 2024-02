Nordirland hat seit Samstag erstmals eine Regierungschefin, die das britische Gebiet mit dem EU-Mitglied Irland vereinigen würde. Michelle O’Neill von der Partei Sinn Fein übernahm in Belfast als neue „First Minister“ die Regierung – als erste Katholikin in der 103-jährigen Geschichte des Landesteils. Die protestantische DUP nominierte im Gegenzug Emma Little-Pengelly für den Posten der Vize-Ministerpräsidentin. Damit konnte die Regionalregierung in Belfast ihre Arbeit aufnehmen. Warum die Macht so geteilt werden muss in Nordirland, lesen Sie hier