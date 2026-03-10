Am Samstag, 14. März, tagt die Diözesanversammlung des Bistums Speyer im Heinrich Pesch-Haus in Ludwigshafen. Dabei wird es unter anderem um die angedachte Pfarreistrukturreform mit neun Großpfarreien, den Finanzbericht des Bistums sowie die „ Landauer Erklärung“ zur finanziellen Situation von Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz gehen, teilten die Vorsitzenden Isabelle Faul und Theo Wieder mit. Die Diözesanversammlung ist ein Beratungsgremium für den Bischof mit 58 stimmberechtigten Mitgliedern aus allen kirchlichen Bereichen. Ein weiteres Thema ist die Zukunft der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars St. German. Vor der Landtagswahl am 22. März will die Diözesanversammlung aber auch „deutlich Stellung beziehen für Menschenwürde und Demokratie“, so Wieder und Faul. Daher werde die Erklärung „Wir stehen auf für Menschenwürde und Demokratie“ verabschiedet.