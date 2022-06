Der Untersuchungsausschuss des Landtags bringt Gutachter gegeneinander in Stellung, weil er klären will, ob das Land oder der Kreis Ahrweiler in der Flutnacht an der Ahr mit 134 Toten für die Einsatzleitung verantwortlich waren. Dabei stellt sich eine viel grundlegendere Frage: Hätte das Land die Katastrophe überhaupt meistern können? Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss zeichnen ein erschütterndes Bild.