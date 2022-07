Der Katastrophenschutz des Landkreises SÜW geht ein Pilotprojekt mit dem Wetterdienstleister Klimapalatina in Maikammer ein. „Ziel ist eine frühzeitige Vorabinformation des Landkreises, vertreten durch die Brand- und Katastrophenschutzinspekteure, sofern sich eine Unwetterlage für den Landkreis in den Vorhersagemodellen abzeichnet“, hebt Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) hervor. Bisher bekommt die Behörde die Wetterwarnungen nur über die frei zugänglichen Nachrichtenportale sowie das Angebot des Deutschen Wetterdienstes. Für Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele aber ist die Abstimmung mit einem Meteorologen nötig, der die lokale Topographie kennt und präzise Vorhersagen für die Region geben kann. Zumal die Infos auch an die Verbandsgemeinden weitergeleitet werden sollen, um auch dort frühzeitig präventive Maßnahmen einleiten zu können. Die Pilotphase soll bis November gehen. Der Kreisausschuss hat für die Zusammenarbeit den Weg dafür frei gemacht, indem er Aufwendungen in Höhe von 8750 Euro zugestimmt hat.