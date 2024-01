An diesem Samstag wird bundesweit der Opfer der Nationalsozialisten gedacht. Auch am Landtag in Mainz. Ein Gastredner ist Alfons Ludwig Ims, der in Elendsvierteln von Kaiserslautern aufwuchs und dessen kinderreiche Eltern als „asozial“ verfolgt wurden. Seine Geschwister wurden auf Druck von Behörden und der Nationalsozialisten lange Jahre in Heime gesteckt. Dass sie von dort wieder freikamen, haben sie vor allem einer Frau zu verdanken. Darüber schrieb Alfons Ims ein Buch. Was das mit einer Familenhochzeit zu tun hat, verriet er im Gespräch mit Simone Schmidt. Und er spricht darüber, was es seiner Ansicht nach braucht, um der Armut zu entkommen.

Das vollständige Interview mit Alfons Ims, 74, der heute in Neckargemünd bei Heidelberg lebt, lesen Sie hier