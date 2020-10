Aus dem Büro eines Autohandels in der Arnulfstraße in Pirmasens sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen über 20 Katalysatoren gestohlen worden. Laut Polizei brachen die unbekannten Täter zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr in das Büro ein. Dadurch entstand ein Sachschaden von ungefähr 100 Euro. Die entwendeten Katalysatoren hatten einen Gesamtwert von circa 6000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail in Verbindung zu setzen.