Klau von Katalysatoren nimmt stark zu

Früher wurden teure Autoradios entwendet, später die CD-Player und die Navigationsgeräte. Im vergangenen Jahr hatte es die Polizei auch in der Pfalz häufig mit gestohlenen Katalysatoren und ausgebauten Airbags zu tun. Zum Artikel

Corona bei den „Löwen“: FCK-Spiel bei 1860 abgesagt

Nach dem Stadtduell gegen Türkgücü München ist auch das Heimspiel des TSV 1860 München in der Dritten Fußball-Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern abgesetzt worden. Zum Artikel

Pirmasens: Unbekannte zerstören zwei Denkmäler

Einen Schaden von 50.000 Euro haben Unbekannte am Alten Friedhof verursacht. Die Polizei hat am Wochenende mitgeteilt, dass auf dem Areal zwei Denkmäler beschädigt wurden.Zum Artikel

Trotz Omikron: Warum Impfungen den Unterschied machen

Omikron gelingt es stärker als früheren Corona-Varianten, den Immunschutz von Geimpften und Genesenen zu umgehen. Die Mutante verursacht zudem mildere Krankheitsverläufe. Es wäre aber ein Fehlschluss, die Impfungen deshalb für weniger wichtig zu halten. Und das mit den „milden“ Erkrankungen ist auch so eine Sache. Zum Artikel

Polizei sucht Vermissten mit Hubschrauber

Die Polizei sucht seit Sonntagmittag einen 66-Jährigen aus Zweibrücken, der zuhause vermisst wird. Zum Artikel

Wenn das Geld nicht reicht, um Hund oder Katze zu füttern

Menschen verlieren ihren Job oder rutschen aus anderen Gründen in die Armut ab. Das Geld reicht kaum noch für den eigenen Bedarf, geschweige denn für das geliebte Haustier. Tiertafeln können die schlimmste Not lindern. Ein Blick in die Pfalz – und auf die Frage, ob Hund und Katze wirklich ein Luxus sind. Zum Artikel

Schiffsunglück am BASF-Industriehafen Nord

Innerhalb weniger Stunden haben sich am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag bei Rheinkilometer 431,7 zwei Schiffsunfälle ereignet. Zum Artikel

Die Impfbus-Termine für die Pfalz ab Montag

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in der aktuellen Woche Station in der Pfalz machen. Zum Artikel