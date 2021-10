In einem Supermarkt in Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) hat ein Mann am Montagvormittag eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht, nachdem diese den Kunden darauf hingewiesen hatte, seine Mund-Nasen-Maske richtig zu tragen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann nach der Ermahnung ein Teppichmesser gezückt und der Frau entgegnet, sie solle sich „nicht so anstellen“, er sei ja geimpft. Parallelen zum Anschlag auf einen Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein wollte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz, Christiane Lautenschläger, nicht gelten lassen: „Er hat die Frau zwar mit der Waffe bedroht, um seine Aussage zu untermauern, aber er hat ihr nicht mit dem Messer vor dem Gesicht rumgefuchtelt.“ Ein weiterer Kunde, der zusammen mit dem Täter an der Kasse stand, habe sich eingemischt und versucht, den Mann zu beruhigen. Anschließend stiegen die beiden gemeinsam in ein Fahrzeug, das auf dem Parkplatz stand. Das Kennzeichen des Wagens ist bekannt, doch mit dem Halter konnte die Polizei bislang noch nicht sprechen. „Wir wissen also noch nicht, ob der Mann mit dem Messer der Halter des Wagens ist“, so die Pressestelle. Die Ermittlungen laufen. Auf den Täter kommt eine Strafanzeige wegen Bedrohung mit einer Waffe zu.