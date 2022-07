Beschwerden wegen Lärms

Auf der Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben steht das nächste Spielgerät zur Debatte. Das Karussell musste vorübergehend gesperrt werden, ist aktuell aber geöffnet. Ob es dabei bleibt?

„Lächeln, winken, Ausschnitt“

Nina I. ist noch amtierende Landauer Weinprinzessin. Ihr Nachfolger könnte ein Weinprinz sein. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt. Falk Reimer spricht mit ihr über Geschlechter, Kleidung und Sexismus.

Wieso sterben Fische?

Im Silzer See sind vermehrt tote Fische gefunden worden. Die Gemeinde und der Angelsportverein wollen der Ursache auf den Grund gehen. Bei den toten Exemplaren handelte es sich immer um die gleiche Art.

Postheisl verkürzt Öffnungszeiten

Die Türen der Bad Bergzaberner Post-Filiale bleiben ab Montag an zwei Nachmittagen pro Woche geschlossen. Er habe alles versucht, aber keine andere Möglichkeit gesehen, sagt der Betreiber. Woran hakt’s?

Angst vor großem Amphibiensterben

Die Trockenheit der letzten Jahre setzt Amphibien zu. Umweltschützer warnen: Einige Arten werde es in der Südpfalz bald nicht mehr geben, wenn nicht massiv gegengesteuert wird.

Ein Leben für den Tischtennis-Sport

Mit der Amtszeit von 55 Jahren dürfte Wolfgang Braun einer der am längsten amtierenden, wenn nicht sogar der am längsten amtierende Vereinsvorsitzende in der Südpfalz sein.