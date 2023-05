Der Kartonhersteller Buchmann aus Sarnstall ist nun offiziell Teil der Weig-Gruppe. Die Kartellbehörden haben dem Verkauf des Familienunternehmens an das Verpackungsunternehmen aus der Eifel zugestimmt.

Von Judith Hörle

Im Herbst vergangenen Jahres hatten die Gesellschafter der Kartonfabrik, die mit 330 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern der Region gehört, angekündigt, das Unternehmen verkaufen zu wollen. Nach 125 Jahren wurde damit das Ende der Ära Buchmann als Familienbetrieb eingeläutet. Dieser war in den zurückliegenden Jahren in finanzielle Schwierigkeiten geraten, läutete daraufhin einen Umstrukturierungsprozess ein und war letztlich zum Schluss gekommen, einen finanzstarken Eigentümer zu brauchen, um die Leistung des Standorts zu stärken und sich gegen die Billigkonkurrenz aus dem Ausland durchsetzen zu können.

Für frisches Kapital und gleichzeitig Erfahrung in der Branche soll nun die ebenfalls inhabergeführte Weig-Gruppe sorgen. Nach der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden und dem Abschluss der letzten Formalien gehört Buchmann nun rückwirkend zum 1. Januar dem Eifeler Konzern an, der mit 1500 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 800 Millionen Euro erwirtschaftet, wie Pressesprecher Roland Rex mitteilt. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Thomas Stark sei ausgeschieden. Sein Co-Geschäftsführer Daniel Schätzle werde für den Übergang noch eine Zeit lang im Unternehmen bleiben. Neue Geschäftsführer sind Moritz J. Weig und Xaver Weig. Mit der Integration von Buchmann werde die Weig-Gruppe in ihrem Segment zu einem der Top-3-Player in Europa. Die Werke in Mayen und Annweiler sollen weiterentwickelt und mittel- bis langfristig ausgebaut werden.