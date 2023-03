Nach 125 Jahren endet die Ära des Kartonherstellers Buchmann als Familienbetrieb. Das Traditionsunternehmen aus Annweiler-Sarnstall ist an die Weig-Gruppe aus Mayen verkauft worden – vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Buchmann ist mit 330 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region. Auf dem riesigen Fabrikareal in Sarnstall werden Faltschachtelkartons auf Altpapierbasis hergestellt. In den zurückliegenden Jahren war das Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten. Durch einen Umstrukturierungsprozess konnten der Umsatz auf zuletzt 190 Millionen Euro gesteigert und die Verluste reduziert werden, wie das Unternehmen berichtet. 2021 wurden eine veraltete Papiermaschine stillgelegt und 30 Stellen gestrichen. Um die Leistung zu steigern und sich gegen die Billigkonkurrenz aus dem Ausland durchsetzen zu können, brauche es jedoch einen Nachfolger, der in der Lage sei, den Standort Sarnstall weiterzuentwickeln, so das Unternehmen. Deswegen entschieden sich Inhaber-Familie und Stiftung, die hinter Buchmann stehen, im vergangenen Herbst zum Verkauf. Die Weig-Gruppe ist ebenfalls im Bereich Packaging, Karton und Recycling tätig. Zur Gruppe gehören Unternehmen in Deutschland und in Südamerika. 1500 Mitarbeiter erwirtschaften nach Angaben des Unternehmens einen Umsatz von über 800 Millionen Euro.

