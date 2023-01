Das Landgericht Frankenthal hat einen Kartoffelbauern aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von fast 80.000 Euro an seinen Nachbarbauern verurteilt. Nach Überzeugung der Richter hatte der Landwirt auf seinem Kartoffelacker ein Pflanzenschutzmittel versprüht und damit den auf dem Nachbarfeld angebauten Rucola unbrauchbar gemacht. „Denn das von ihm ausgebrachte Spritzmittel war zwar für die Kartoffelpflanzen, nicht aber für den Rucola zugelassen und die Ernte für den Bauern des Nachbarfeldes deshalb nicht mehr zu vermarkten“, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

Es wird vermutet, dass das Kartoffel-Spritzmittel durch aufgetretenen Wind auf den benachbarten Rucola-Acker kam. „Wird bei Rucola eine Kontaminierung mit diesem Spritzmittel festgestellt, führt dies meist dazu, dass die Ernte nicht mehr verkauft werden kann“, so das Landgericht. Demnach seien die gesetzlich zulässigen Grenzwerte in diesem Fall um mehr als das Zehnfache überschritten worden. Die Hauptabnehmer-Firmen für den Rucola verfolgten eine „Nulltoleranz“-Strategie, sodass der Salat nicht wie geplant im Supermarkt verkauft wurde, sondern auf dem Kompost landete.

„Landwirt hätte mehr Vorsicht walten lassen“

Dem Gericht zufolge kann dem geschädigten Gemüsebauern auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er keine Vorkehrungen getroffen hatte, um seinen Rucola vor Kontaminationen zu schützen. „Vielmehr müsse derjenige, der ein Spritzmittel ausbringe, darauf achten, dass für die umliegenden Felder keine Gefahren entstehen“, heißt es von der Achten Zivilkammer des Landgerichts.

Der Betreiber des Kartoffelfeldes muss nun den Rucola-Erzeugerbetrieb entschädigen und ihm die entgangenen Erträge abzüglich ersparter Aufwendungen für nicht mehr erforderliche Ernte, Verpackung und Transport erstatten. Das Gericht beziffert die Summe auf rund 80.000 Euro.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es wurde Berufung zum Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken eingelegt.