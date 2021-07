Die Umweltorganisation Greenpeace hat eine Deutschlandkarte für verpackungsfreies Einkaufen veröffentlicht. Die „ReUse Revolution Map“ zeigt bundesweit rund 1500 Läden, Märkte, Bäckereien oder Imbisse, die Produkte unverpackt anbieten oder ihr gesamtes Sortiment entsprechend umgestellt haben, wie Greenpeace am Freitag mitteilte. Nutzerinnen und Nutzer können weitere Orte eintragen.

Am Samstag tritt das Verbot von Einweg-Kunststoffprodukten wie Trinkhalmen oder Ohrstäbchen in der ganzen EU in Kraft. Unter die Definition fallen auch Produkte, die nur teilweise aus Kunststoff bestehen, wie beschichtete Pappteller. Ein Verbot gilt auch für Lebensmittelbehälter zum Mitnehmen und Getränkebecher aus Styropor (Polystyrol). Greenpeace kritisierte, das Verbot werde den Verpackungsmüll kaum verringern.

Zur Karte