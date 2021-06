Wenn’s am schönsten ist, soll man gehen. Diesen Spruch hat Mathias Mester beherzigt und nach seiner Goldmedaille bei den Europameisterschaften eine Entscheidung getroffen: Er beendet seine Karriere und startet damit nicht mehr bei den Paralympischen Spielen.

36,31 Meter weit flog der Speer des kleinwüchsigen Leichtathleten, der das Trikot des 1. FC Kaiserslautern trägt, im Zdzislaw Krzyszkowiak Stadion in Bydgoszcz (Polen). 29 Zentimeter weiter als der des Kroaten Vladimir Gaspar. „Eine Speerspitze“, wie der mehrfache Weltmeister Mester alias „Weltmester“ sagt, der 2008 Paralympics-Silber im Kugelstoßen holte. Er freute sich über sein viertes EM-Gold und fing dann an nachzudenken. „Das wäre ein schöner Abschluss“, dieser Gedanke ging ihm nicht mehr aus dem Sinn.

Seit Januar bremst ihn eine Verletzung an der Brustwirbelsäule aus. „Ich konnte nicht richtig durchziehen und mir fehlen vier bis sechs Wochen.“ Die Norm für seine vierten Paralympischen Spiele in Tokio hat er noch nicht in der Tasche. „Es sind nur noch zwei Wochen Zeit, um sie zu schaffen. Und selbst wenn ich sie erreiche, ist nicht sicher, dass ich nominiert werde. Es gibt so viele Athleten, die dafür in Frage kämen“, sagt Mester, der in Coesfeld wohnt, warum er sich schließlich gegen weiteres Quälen und für seine Gesundheit entschied.

Seinen Schritt hat er nicht bereut. „Es ist so viel abgefallen, es fühlt sich gut an und ich freue mich auf alles, was noch kommt.“ Was er sich gut vorstellen kann, ist eine Karriere im Entertainmentbereich, und da bastelt er schon eifrig dran.

