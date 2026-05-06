Brennpunktschule Karolina-Burger-Realschule plus: Warum die Polizei nicht mehr täglich da ist

Wochenlang war an der Ludwigshafener Schule Polizei präsent. Das Foto entstand bei einem Einsatz 2018.
Wochenlang war an der Ludwigshafener Schule Polizei präsent. Das Foto entstand bei einem Einsatz 2018.

Polizeibeamte patrouillieren nun nicht mehr täglich an der Karolina-Burger-Realschule plus im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim, sondern nur noch in „unregelmäßigen“ Abständen.

Der Hintergrund der bereits nach den Osterferien zurückgefahrenen Maßnahme: „Die Lage an der Schule hat sich spürbar beruhigt“, sagte das rheinland-pfälzische Innenministerium am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung.

Nach massiven Gewaltproblemen und vor allem drei Reizgasvorfällen an der Schule im Januar hatte die Regierung Polizei auf den Schulhof und in das Gebäude geschickt. Seit Ende Januar waren für das Schutzgefühl von Schülern, Lehrern und Eltern sowie zur Prävention jeden Tag zwei Beamte vor Ort präsent gewesen. Diese Maßnahme habe Wirkung gezeigt, so das Ministerium. Dazu beigetragen haben dürfte auch die Tatsache, dass die drei für die Reizgasfälle verantwortlichen Schüler die Schule verlassen mussten.

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