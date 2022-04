Der Karlsruher SC hat sein Saisonziel von 40 Punkten vorerst verpasst. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ist der Fußball-Zweitligist gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag nach einem 0:2-Rückstand aber noch zu einem Punktgewinn gekommen. Daniel Ginczek (31. Minute) und Rouwen Hennings (38.) brachten die zunächst klar überlegenen Düsseldorfer verdient in Führung. Doch Marvin Wanitzek mit einem Foulelfmeter (66.) und Philipp Hofmann mit seinem 16. Saisontor (83.) glichen für den in der zweiten Halbzeit verbesserten KSC noch aus.

Mit nun 38 Punkten bleiben die Karlsruher Tabellenneunter. Die Fortuna machte mit dem siebten Spiel ohne Niederlage unter ihrem neuen Trainer Daniel Thioune vor 17.907 Zuschauern im Wildpark dagegen einen weiteren Schritt zum Klassenverbleib.