Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den bisherigen Geschäftsführer Sport, Oliver Kreuzer, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wie die Badener am Samstag mitteilten, habe man im sportlichen Bereich eine „strategische Neuausrichtung“ beschlossen, um „den Wert des Kaders sowie die Wahrscheinlichkeit des sportlichen Erfolgs dauerhaft zu erhöhen“. Konkret handele es sich dabei um die Einnahme von TV-Geldern sowie von Transfererlösen. In beiden Einnahmefeldern bewege sich der KSC laut Mitteilung weit unter dem Durchschnitt der Zweiten Bundesliga. Die Suche nach einem Nachfolger beim Tabellenachten, der am Samstag ein 1:1 gegen Eintracht Braunschweig geholt hatte, laufe.