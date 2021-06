Tödliche Verletzungen erlitt ein 34-jähriger Mann am Mittwochmittag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle am Adenauerring in Karlsruhe. Während Ausschalungsarbeiten auf dem Dach eines Rohbaus kam es gegen Mittag zu dem Unglück bei dem der Arbeiter aus einer Höhe von rund 20 Metern abstürzte. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung der genauen Unfallumstände hat die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen liegen derzeit keine Anhaltspunkte für ein Verschulden Dritter vor.