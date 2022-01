Tierheilpraktiker sind mit Eilanträgen gegen das just am Freitag in Kraft getretene Tierarzneimittelgesetz am Bundesverfassungsgericht gescheitert. Die angeführten Gründe sind nach Angaben des Karlsruher Gerichts nicht so schwerwiegend, um den Vollzug des Gesetzes zu stoppen. Die Argumente würden im regulären Verfassungsbeschwerdeverfahren überprüft (Aktenzeichen 1 BvR 2380/21 u.a.).

Aufgrund von EU-Vorgaben hat Deutschland ein neues Tierarzneimittelgesetz bekommen. Im Vergleich zu bisherigen Regeln dürfen Tierhalter sowie Personen, die nicht Tierärzte sind, viele Arzneimittel nur noch dann anwenden, wenn die Veterinärmediziner das veranlasst haben. Das gilt insbesondere auch für nicht-verschreibungspflichtige sogenannte Humanhomöopathika – also homöopathische Arzneimittel, die ursprünglich für Menschen gedacht sind.

Das neue Gesetz stellt Tierheilpraktiker also schlechter. Sie argumentierten nach Angaben des Gerichts unter anderem, in ihrer Berufsfreiheit nach dem Grundgesetz verletzt zu sein.