Zur Klärung der Krise im Erzbistum Köln entsendet der Vatikan zwei Apostolische Visitatoren, und zwar die Bischöfe von Stockholm und Rotterdam. Das teilte die Apostolische Nuntiatur in Deutschland am Freitag mit. Die vom Papst eingesetzten Visitatoren haben umfangreiche Vollmachten. Sie sollen sich in der ersten Junihälfte vor Ort ein Bild von der Situation im Erzbistum verschaffen. Dabei sollen sie auch mögliche Fehler von Kardinal Rainer Maria Woelki und weiteren Kirchenvertretern im Umgang mit Missbrauchsfällen untersuchen. Kardinal Rainer Maria Woelki hat inzwischen die Unterstützung vieler Gremien und Gläubigen verloren. Grund ist der Umgang mit dem sexuellen Missbrauch in seinem Erzbistum. Ein erstes Gutachten dazu hielt er zurück, nach Vorstellung eines zweiten Gutachtens ließen einige Kirchenvertreter wie der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der einst Generalvikar und Personalchef im Erzbistum Köln war, ihre Ämter ruhen.

Präzedenzfall in Deutschland für eine solche Prüfung sind die Vorgänge um den früheren Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst. Wegen massiver Kritik an der luxuriösen Umgestaltung des Bischofshauses und an der Amtsführung des Bischofs entsandte Papst Franziskus 2013 einen Apostolischen Visitator. Nach dessen Abschlussbericht setzte der Papst einen Verwalter für das Bistum ein. Tebartz-van Elst bot seinen Rücktritt an, er erhielt eine neue Aufgabe im Vatikan.