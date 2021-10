Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki erhält für die Dauer seiner Auszeit von Oktober bis Anfang März seine vollen Bezüge. „Der Erzbischof ist weiterhin im Amt“, erklärte das Erzbistum Köln der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) auf Anfrage. „Eine geistliche Auszeit ist kein Urlaub. Wenn ein Priester beispielsweise Exerzitien macht oder an einer Fortbildung teilnimmt, hat das dienstlichen Charakter.“

Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeigers“ (Mittwoch) erhält Woelki ein Gehalt nach Beamtenbesoldungsstufe B10 - gleich einem Oberbürgermeister. Der Gehaltstabelle für Beamte in Nordrhein-Westfalen zufolge entspreche dies einem monatlichen Bruttogehalt von 13.771 Euro, so die Zeitung weiter. Laut Erzbistum habe der Kardinal sich bei seinem Amtsantritt „für eine deutliche Reduzierung seines Gehalts“ im Vergleich zu seinem Vorgänger Kardinal Joachim Meisner entschieden. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ will zudem aus Bistumskreisen erfahren haben, dass Woelki während der Auszeit einen „erheblichen Teil“ seiner Einkünfte zugunsten von Betroffenen von sexuellem Missbrauch spenden wolle.

Der Erzbischof befindet sich bis zum Aschermittwoch in einer Auszeit. Im Erzbistum Köln hat die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen zu einer Vertrauenskrise geführt. Papst Franziskus erklärte nach einer Untersuchung, Woelki habe „große Fehler“ in der Kommunikation gemacht, aber keine Verbrechen vertuschen wollen. Der Kardinal betonte, er wolle nach der Auszeit wieder seinen Dienst aufnehmen.