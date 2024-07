In allen deutschen Spielklassen dürfen künftig nur noch die Kapitäne mit dem Schiedsrichter diskutieren. Diese Entscheidung teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagmorgen mit. Schon bei der Fußball-EM durften sich nur die Spielführer beim Schiedsrichter nach einer Entscheidung erkundigen. Sollte einer der Torhüter die Binde tragen, musste ein Feldspieler als Stellvertreter benannt werden. Spieler, die diese Regel ignorierten, wurden verwarnt. „Die Entscheidung, die „Kapitänsregelung“ einheitlich im gesamten deutschen Spielbetrieb zu übernehmen, trafen die DFB Schiri GmbH, der DFB e.V. und die DFL in Gesprächen gemeinsam und einmütig“, heißt es vom DFB. Die Regel gelte in allen Profi- und Amateurspielklassen, in Pokalwettbewerben und im Jugendbereich.