Moussa Niakhaté (25), Kapitän des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05, ist am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in häuslicher Isolation, er ist bisher symptomfrei. Das teilte der Klub am Mittwoch mit und ergänzte: „Der gesamte Profibereich der Nullfünfer (Trainer, Staff Verantwortliche) hat 2G-Status.“ Die Mainzer starten am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Spiel bei RB Leipzig in die Bundesliga-Rückrunde.