Auch am Donnerstag konnte Kapitän Carlo Sickinger wegen einer Oberschenkelverletzung nicht mit der Mannschaft trainieren und wird am Samstag auch im Heimspiel gegen den MSV Duisburg (14 Uhr) nicht mitwirken können. „Er trainiert individuell. Eine schwere muskuläre Verletzung konnte nicht festgestellt werden, er hat aber immer noch Schmerzen“, sagte Trainer Jeff Saibene am Donnerstag. Dafür wirkte Außenverteidiger Philipp Hercher bei der Übungseinheit bei winterlichem Wetter auf Platz 4 am Betzenberg wieder mit. Er hatte beim 1:0-Sieg des FCK gegen den VfB Lübeck ebenfalls eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten. „Er hat das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainiert. Es bleiben zwei Tage. Wir müssen abwarten, wie der Muskel reagiert“, berichtete der Trainer.

„Sie haben viel Qualität“

Der FCK, mit 14 Zählern Tabellen-14., erwartet am Samstag im nächsten Geister-Heimspiel den Vorletzten MSV Duisburg, der zehn Zähler auf dem Konto hat. „Auch wenn der Gegner eine schlechtere Phase hat, geht es darum, dass wir ihn sehr, sehr ernst nehmen. Wir wissen, dass sie viel Qualität haben – vor allem in der Offensive“, sagte Saibene. Neben Carlo Sickinger und dem rotgesperrten Torwart Avdo Spahic werden den Roten Teufeln am Samstag auch die länger verletzten Simon Skarlatidis (Leistenoperation), Anas Bakhat (Teilabriss des Syndesmosebandes), Lukas Gottwalt (Sprunggelenkfraktur), Dominik Schad (Wadenbeinbruch), Nicolas Sessa (Muskelfaserriss) und Lukas Spalvis (Reha nach Knorpelschaden) fehlen.