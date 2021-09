Was lange währt: An der Kapelle auf der Kleinen Kalmit bei Arzheim sind die Arbeiten zur Wiederherstellung des Vordachs nun rasch gediehen. Das beliebte Ausflugsziel hatte lange Zeit auf seine Wiederherstellung warten müssen, nach dem es in der Nacht zum 1. November 2019 von Jugendlichen mit einem Radlader schwer beschädigt worden war, den diese im Goethepark gestohlen hatten. Im Juni 2020 waren deswegen zwei Jugendliche verurteilt worden. Trotz reichlich sprudelnder Spenden in Höhe von rund 45.000 Euro hatte sich der Wiederaufbau aber lange hingezogen, unter anderem, weil eine neue Statik nötig war. Anfang September war es dann aber endlich soweit.