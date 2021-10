Durchsuchungen von Anti-Korruptions-Ermittlern im Kanzleramt, im Finanzministerium und bei der Regierungspartei ÖVP haben Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz in Erklärungsnöte gebracht. ÖVP-Vize-Generalsekretärin Gaby Schwarz nannte den Polizei-Einsatz bei der Partei am Mittwoch zwar einen „Showeffekt“. Der grüne Koalitionspartner des Konservativen Kurz wies einen solchen Angriff auf die Justiz jedoch zurück. In dem Fall geht es um den Vorwurf, dass mit Steuergeldern aus dem Finanzministerium eine Berichterstattung zugunsten von Kurz in der Boulevard-Zeitung „Österreich“ erkauft worden sein soll.

Kurz, gegen den bereits Ermittlungen in einer anderen Affäre wegen Falschaussage laufen, soll den aktuellen Vorwürfen zufolge direkt in den Deal mit der Zeitung „Österreich“ verwickelt gewesen sein und wird daher auch selbst beschuldigt, wie der Sender Ö1 und die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichteten. Die Büros von engen Mitarbeitern von Kurz wurden demnach durchsucht. Ermittelt werde unter anderem auch gegen die Zeitungsgruppe.