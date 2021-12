Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder kommen am Donnerstag ab 14.30 Uhr zu Beratungen in Berlin zusammen. Am späteren Nachmittag soll auch der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hinzukommen. Bei dem Treffen im Kanzleramt soll es um die Corona-Lage, aber auch um weitere Themen mit Bund-Länder-Bezug gehen. Erst in der vergangenen Woche verständigte sich eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf weitere Corona-Maßnahmen. Grundlegende neue Beschlüsse zu diesem Thema werden von dem Treffen am Donnerstag nicht erwartet.

Nach den Gesprächen werden sich der neue Kanzler Scholz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) den Fragen von Medienvertreterinnen und -vertretern stellen. Wüst ist derzeit Vorsitzender der MPK. Am Mittwoch bot dem neuen Kanzler eine „partnerschaftliche Zusammenarbeit von Bund und Ländern“ an.