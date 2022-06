Der 1. FC Kaiserslautern ist in Torlaune. Am Samstag gewann der Fußball-Zweitligist mit 12:0 (5:0) das Fanspiel in Schifferstadt gegen eine regionale Auswahl von Amateurspielern aus der Vorder- und Südpfalz.

Das erste Testspiel vorige Woche in Rülzheim endete 9:0 für den FCK. 2500 Zuschauer sahen am Samstag auf dem Sportplatz des Landesligisten Phönix Schifferstadt die Premiere von Erik Durm. Die Neuverpflichtung von Eintracht Frankfurt traf denn auch gleich zum 3:0. Die weiteren Tore erzielten Wunderlich (2), Stavridis (2), Redondo (2), Boyd, Zollinski, Sessa, Bünning, Hercher.