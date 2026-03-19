Der 16-jährige Noah Jackson vom Sickingen-Gymnasium in Landstuhl im Kreis Kaiserslautern ist im Bereich Geo- und Raumwissenschaften Landessieger beim 61. Wettbewerb „ Jugend forscht“. Darüber hat die BASF als Gastgeber der Veranstaltung am Donnerstag informiert.

Jackson darf zusammen mit sieben weiteren Landessiegern Ende Mai zum Bundeswettbewerb fahren. Mit seinem Gedankenexperiment aus extrasolarer Perspektive und der Frage: „Kann uns jemand sehen?“ überzeugte er die Jury. Gemeint ist: da draußen. Also, „Was würde ein extrasolarer Beobachter über unser Sonnensystem herausfinden, wenn er die Methoden nutzt, mit denen wir heute andere Systeme entdecken?“

Ein halbes Jahr habe er darüber gebrütet und gerechnet, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Gefragt nach der einfachsten Antwort auf die Frage „Kann uns jemand sehen?“, sagt der 16-Jährige: „Ja, aber.“ Dann zeigt er auf Bilder und Formeln seiner Präsentation. Es ist schwer, ihm gedanklich zu folgen. In seiner Arbeitszusammenfassung schreibt er: „Ob ein Planet unseres Sonnensystems überhaupt sichtbar wird, hängt von drei Schleusen ab: Geometrie, Präzision und Zeit.“ Das kritischste der drei sei Zeit: „Wenn wir wirklich wissen wollen, wie häufig Sonnensysteme sind, brauchen wir vor allem eines: Zeit.“