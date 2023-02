Wir können längst erdbebensicher bauen. Nur wird das zu selten umgesetzt, nicht nur in der Türkei, sagt Hamid Sadegh-Azar, Professor für Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Kaiserslautern. Schon einfache Maßnahmen könnten das Risiko eines vollständigen Gebäude-Kollapses im Fall eines Erdbebens verringern, erklärt er. Der Experte betont, dass erdbebensicheres Bauen nicht teuer sein muss. Es gehe um zusätzliche Kosten von „weniger als drei bis fünf Prozent“, um ein Gebäude in einer sehr gefährdeten Region erdbebensicher zu machen. In Deutschland könne die Erdbebensicherung neuer Gebäude oft ohne wesentliche Mehrkosten erreicht werden.

