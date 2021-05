Ein Interview mit Historiker Luuk van Middelaar über die Fehler der Europäischen Union im Umgang mit Corona, die Krisenwirtschaft als Kriegswirtschaft und das Vatikan-Problem der EU-Kommission.

Geduld ist manchmal unverantwortlich

Am Pfingstmontag beraten die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel über die Folgen der Pandemie. Luuk van Middelaar kennt das Innenleben der EU-Institutionen. In seinem neuen Buch „Das europäische Pandämonium. Was die Pandemie über den Zustand der EU enthüllt“ (Suhrkamp-Verlag) hat er die politischen Folgen der Corona-Krise untersucht.

Herr van Middelaar, die Europäische Union steht wegen der Impfstoffbeschaffung heftig in der Kritik. Worin liegt die Schwierigkeit im Corona-Management der EU? In Krisenzeiten herrschen eigene Gesetze. Seit Beginn der Pandemie hat das die Brüsseler Maschinerie komplett unterschätzt. Die EU-Kommission handelt stets nach ihrer ureigenen Doktrin: Marktwirtschaft und Preis regeln alles. In Krisenzeiten ist das aber anders, da gelten die Gesetze der Kriegswirtschaft.

Weiterlesen