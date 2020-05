Wer hat Dougal entführt und was ist ihm widerfahren? Diese Frage beschäftigt Tierfreunde in Hirschhorn. Das weiße Kaninchen mit beigefarbenen und braunen Flecken war am Montag zwischen 7 und 14 Uhr in der Flurstraße plötzlich spurlos verschwunden. Offenbar hatten Diebe das Tier direkt aus seinem Stall heraus entführt, als dieser im Garten eines Wohnhauses stand. Zwei Tage blieb der Mümmelmann mit dem schottischen Namen verschütt. Auch die Polizei konnte seinen Verbleib nicht ermitteln. Als die Pressestelle des Präsidiums gerade eine Suchmeldung veröffentlichen wollte, geschah das Wunder: Dougal war plötzlich am Mittwoch wieder da. Etwas abgemagert und zerzaust, aber gesund und wohlauf, saß das Tierchen mümmelnd in seinem Stall. Ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern und wieder verschwinden lassen, ist ein beliebter Zirkustrick. Die Polizei geht aber ganz profan von Diebstahl aus und bittet unter Telefon 0631/369-2150 um Hinweise auf den Täter, von dem bisher jede Spur fehlt.