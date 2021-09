Zwei Kangal-Hirtenhunde sind von Unbekannten ausgesetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag bei der Polizei, die die Hunde an der L386 bei Kirchheimbolanden gesehen hatten. Die Tiere seien in einem schlechten Zustand, so die Polizei. Ein Hundehalter sei nicht in Sicht gewesen. Dort, wo die Tiere vermutlich ausgesetzt wurden, seien offenbar bewusst etliche Geflügelkadaver als Nahrungsquelle für die Hunde abgelegt worden.

Am Abend konnte eine Hündin zusammen mit der Tierrettung eingefangen werden, der Rüde sei noch immer unterwegs. Er sei auch am Sonntag an der L386 sowie der L404 gesichtet worden. Die Stellen, an denen der Hund auftauchte, erstrecken sich auf der L386 etwa von der Einmündung zur K34 bis zum Friedwald und auf der L404 bis zur Höhe des dortigen Steinbruchs. Da der Hund laut Beamten auch immer wieder auf die Fahrbahn lief, werden Verkehrsteilnehmer gebeten, beim Befahren der genannten Strecke besonders achtsam zu sein.

Zeugen gesucht

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu dem möglichen Hundehalter oder dem Aufenthaltsort des Rüden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352 9110 zu melden.