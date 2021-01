Anwohner der Neubergstraße in Bad Bergzabern sind am frühen Samstagmorgen durch lauten Lärm geweckt worden und alarmierten die Polizei. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass ein Kanaldeckel in der Straße herausgerissen und in den Abwasserkanal geworfen worden war. Außerdem lag noch ein Blumenkübel im Kanal. Wie die Polizei weiter mitteilt, verletzte sich der Täter bei der Tat augenscheinlich. Schließlich konnte ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger mit frischen Verletzungen an den Händen ermittelt werden. Dieser bestreitet die Tat bisher aber. Der Straßenbereich wurde zunächst abgesperrt. Woher der bepflanzte Blumenkübel kommt ist noch unbekannt.