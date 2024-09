Die CDU in der Region will bei der nächsten Wahl wieder ein Bundestagsmandat gewinnen. Zunächste hat sich mit Florian Bilic ein erster Interessent für das Amt zu Wort gemeldet. Nun sucht ein weiterer Kandidat das Licht der Öffentlichkeit.

Nach einem frühmorgendlichen Autokorso mit gut 300 Fahrzeugen ab dem Werk Dinglerstraße versammelten sich mehr als 600 streikende Tadano-Mitarbeiter am Mittwochmorgen vor dem von Schließung bedrohten Werksstandort Wallerscheid. Dort entfachten sie ein großes Feuer.

Der Weg von Schönau bis zur deutsch-französischen Grenze hat in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach die Justiz beschäftigt. Am Mittwoch befasste sich die Dritte Kammer des Verwaltungsgerichts Neustadt mit dem Weg.

Das Land Rheinland-Pfalz hat die Widersprüche der Städte Homburg, Neunkirchen und Saarbrücken gegen eine Erweiterung des Zweibrücker Outlets zurückgewiesen. Die Nachbarn von der Saar beeindruckt das indes nicht.

Aus für das Hotelvorhaben auf dem Parkbrauerei-Gelände? Manfred Schenk, Investor auf dem Gelände der früheren Parkbrauerei, gibt dessen Anwohnerschaft die Verantwortung. Es sei „eine historische Chance vertan“ worden.

Die CDU im Stadtrat hat sich mit einer Anfrage an Oberbürgermeister Markus Zwick gewandt. Bei der Sitzung am Montag will die Fraktion von ihrem Parteifreund wissen: Wie ist es um die Notfallversorgung in Pirmasens bestellt?