Bei einer Schlägerei mit 15 bis 20 Beteiligten in Worms sind mindestens vier Menschen verletzt worden. Die Personen waren aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Sonntagmorgen in der Fußgängerzone nahe der Kaiser Passage aufeinander losgegangen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sollen Stühle, Tischbeine und Gürtel zum Einsatz gekommen sein. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens flüchteten die meisten Beteiligten.